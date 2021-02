Après quatre ans de disparition quasi-totale et salutaire, la formule « solution des deux Etats » fait son retour dans le vocabulaire diplomatique américain. Le nouveau secrétaire d’Etat Antony Blinken a eu une conversation téléphonique lundi soir avec le ministre israélien des Affaires étrangères, lors de laquelle il a indiqué que les Etats-Unis estiment que la meilleure solution au conflit israélo-palestinien et pour l’avenir d’Israël est celle de « deux Etats », avec la création d’un « Etat palestinien démocratique qui vivra en paix au côté d’Israël »…

Blinken a également rappelé « l’engagement sacré des Etats-Unis envers la sécurité d’Israël », expression récurrente dans le jargon diplomatique occidental qui appuie sur l’aspect sécuritaire pour mieux occulter les droits historiques légitimes de l’Etat juif.

Gaby Ashkenazy a commenté cette conversation : « Les Etats-Unis sont l’allié le plus fidèle d’Israël et un associé stratégique dans le processus de paix, la stabilité sécuritaire régionale et ses aspects économiques. Les accords de paix signés sous la houlette des Etats-Unis ont engendré une large coalition de paix au Moyen-Orient et nous nous devons de poursuivre afin d’élargir ce cercle et repousser toute menace susceptible d’ébranler la stabilité de la région. Je suis certain qu’ensemble nous combattrons le terrorisme international et toute menace suscitée par l’Iran et ses antennes ».

