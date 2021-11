Auteure de plusieurs rapports accablants sur les liens du parti islamique Ra’am avec le Hamas au travers d’une kyrielle d’associations, l’organisation Ad Kan va s’attaquer aux circuits de financement du terrorisme qui relient le Mouvement islamique arabe israélien au Hamas. Cette décision fait suite au refus catégorique du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid de créer une commission mixte entre coalition et opposition pour superviser la destination réelle des montants gigantesques accordés au parti Ra’am dans le cadre du budget.

L’avocat Yossef Akerman, directeur du département juridique de l’organisation rappelle que le parti Ra’am est le bras politique du Mouvement islamique arabe israélien, lui-même membre de la confrérie internationale des Frères musulmans. En Israël, le Mouvement islamique arabe israélien est séparé en deux branches, la branche nord, dirigée par le sheikh antisémite Raed Salah, présentée comme « extrémiste », et la branche sud, décrite par commodité comme « modérée » et dirigée par l’ancien député Ibrahim Tsartsur. En réalité, explique Yossef Akerman, il s’agit d’une même idéologie et la poursuite des mêmes objectifs mais qui emprunte des tactiques différentes, Mansour Abbas ayant opté pour un « visage souriant » et des propos rassurants sur la coexistence judéo-arabe afin de séduire la société juive israélienne. La branche nord a été déclarée hors-la-loi en 2015 ce qui accorde aujourd’hui plus d’importance à la branche sud qui fait aujourd’hui partie de la colaition gouvernementale tout en continuant à oeuvrer, tantôt ouvertement tantôt de manière souterraine pour faire avancer les objectifs du Mouvement islamique qui sont totalement opposés à l’existence d’un Etat juif.

Il s’avère qu’autour de Mansour Abbas agissent un certain nombre de personnes qui gèrent une multitude d’associations et d’organisations qui ont des liens avec des organisations terroristes, à l’image de l’association « Al-Aqsa » ou « 48 » pour ne citer que ces deux exemples.

Yossef Akerman réfute l’argument avancé par le gouvernement selon lequel aucun shekel du contribuable ne va au financement du terrorisme. Il explique que les accords de coalition signés avec Ra’am accordent une large autonomie à Mansour Abbas et le placent à la tête d’un empire financier dans lequel évoluent de nombreuses associations qui recevront leur part du gâteau et financeront à leur tour des organisations basées à Gaza ou en Judée-Samarie comme c’est le cas de l’organisation « 48 ».

Après la publication des derniers rapports et des révélations faites par la journaliste Ayala Hasson, Ad Kan espérait que l’Etat prendrait cette grave question en main, ce qu’il n’a pas fait pour de raisons politiques évidentes. Ad Kan a donc décidé de prendre ce problème à bras-le-corps et de suivre les flux financiers partant de Ra’am vers le bas au moyen d’un observatoire. Ce projet fera intervenir des enquêteurs sur le terrain, des spécialistes en informatique, des économistes, des experts-comptables et des juristes. Yossef Akerman reconnaît que ce ne sera pas chose facile car le Mouvement islamique et Ra’am, comme tous les mouvements similaires à travers le monde agissent par le biais d’associations caritatives et de « défense des droits de l’homme ». Tous les mouvements financiers suspects seront communiqués aux services de sécurité, à l’administration fiscale, à l’échelon politique mais aussi dans les médias.

L’avocat conclut : « L’argent doit arriver à la population arabe qui en a besoin et non pas à des organisation sou des mouvements qui agissent contre l’Etat d’Israël, qui hélas ne fait pas son travail sur cette question. Nous allons surveiller chaque shekel qui sort de la poche de Ra’am ».

