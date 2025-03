Chères lectrices, chers lecteurs, chers amis,

Actualité Juive, au cours de ces dernières années, s’est imposé comme un hebdomadaire francophone et juif de première importance.

Depuis le 7 octobre 2023, ce lien essentiel que tisse quotidiennement notre journal entre la France et Israël ne cesse de se resserrer.

Plus que jamais, quand la désinformation et la calomnie prolifèrent, il est impératif qu’un titre de presse indépendant offre une information rigoureuse et impartiale ; plus que jamais, il est vital de contrer la déferlante de la haine d’Israël et de l’antisémitisme, et de riposter à tous ceux qui la propagent, en portant un regard juif sur la marche du monde.

Vous êtes de plus en plus nombreux à compter sur nous dans ce combat. Votre hebdomadaire est une voix unique, indispensable, pour aborder de la façon la plus éclairée possible le monde changeant et passionnant qui est désormais le nôtre.

C’est justement pour répondre plus efficacement à cette vocation que nous avons choisi d’évoluer.

A compter d’aujourd’hui, vous tenez entre les mains un journal repensé et redessiné, un journal plus moderne : il s’appelle désormais Actu J.

Actu J pour raconter, décrypter et mettre en perspective une actualité trépidante. Actu J, parce que le récit, l’enquête et le débat sont les fils rouges de cette formule plus dynamique, plus proche encore de vous, de vos attentes, de vos vies, avec de nouvelles rubriques comme la vie de l’économie et de l’entreprise, ou l’art de vivre. Les pages Régions ont aussi été densifiées pour être, chaque semaine, au plus près de la vie de vos communautés et mettre en valeur la richesse et la beauté uniques du patrimoine juif aux quatre coins de la France.

Actu J, pour donner encore plus d’écho à la singularité de notre point de vue sur un monde empli de défis et de dangers.

Actu J, c’est un hebdomadaire généraliste de qualité qui, sans exclusive et dans un esprit assumé de pluralisme, fédère toutes les énergies, en France, en Israël et au-delà, pour porter plus haut la voix de la communauté juive et d’Israël.

Les années qui viennent seront difficiles et décisives, Actu J sera là, à vos côtés, indéfectible et déterminé.

Car ne nous leurrons pas : il nous faudra nous montrer plus combatifs et vigilants encore, mais aussi savoir discerner les signes encourageants, et ne jamais renoncer à la promesse que contient l’esprit du judaïsme : celle d’un monde meilleur et plus humain.

Soyez aussi, chers Amis, aux côtés d’Actu J ; souscrivez à un abonnement et incitez certains de vos proches à en faire de même ; vous apporterez ainsi une grande aide à une presse libre, indépendante et soutenue par la philanthropie.

Bonne lecture à toutes et tous et à bientôt !

Alexis Lacroix, directeur de la publication et de la rédaction et Yael Scemama rédactrice en chef

Disponible en kiosque dès jeudi 27 mars!

Lien d’abonnement depuis Israël : https://www.actualitejuive.com/israel-abonnement

Secrétariat Israël : 058 461 62 62

Lien d’abonnement depuis la France : https://www.actualitejuive.com/france-abonnement