Les services israéliens de renseignements ont récemment découvert l’existence d’une nouvelle fabrique de missiles de haute précision installée secrètement par les Iraniens et le Hezbollah sur le territoire libanais. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou en a parlé au secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo lors de sa visite à Jérusalem il y a une dizaine de jours, avant qu’il ne se rende au Liban, porteur d’un sévère avertissement d’Israël au gouvernement libanais.

Le chef de la diplomatie américaine a transmis l’avertissement israélien au Premier ministre libanais Saad Hariri et lui a notamment dit : « La présence de ces fabriques de missiles iraniens risquent d’avoir des conséquences fâcheuses pour la sécurité du Liban ». Mike Pompeo a également été très clair avec son homologue libanais Gebran Bassil sur les risques encourus par son pays du fait de la carte blanche laissée à Téhéran et au Hezbollah : « Le Liban et le peuple libanais sont confrontés à un choix: avancer courageusement en tant que nation indépendante et fière ou laisser les sombres ambitions de l’Iran et du Hezbollah dicter leur avenir ».

Israël a à maintes reprises prévenu le gouvernement libanais qu’il le considère comme responsable de tout ce qui se passe sur son territoire, et qu’en cas de nouvelle confrontation avec le Hezbollah, le Liban et ses infrastructures ne seront pas épargnées.

Photo illustration