A l’initiative de Tzur Goldin, frère du lieutenant Hadar Goldin hy »d, un petit rassemblement a été organisé au terminal de Kerem Shalom où passent chaque jour des centaines de camions acheminant des marchandises à destination de la bande de Gaza. Les manifestants bloquent le passage à l’interminable convoi de camions et scandant avec raison : « Plus de fournitures humanitaires à Gaza jusqu’à ce que les dépouilles des soldats auront été restituées ». Ils rappellent au ministre de la Défense Benny Gantz sa promesse de ne plus permettre la fourniture de denrées tant que les dépouilles et les citoyens détenus n’auront pas été restitués et libérés. Selon toute probabilité, le ministre de la Défense ordonnera de faire déplacer les protestataires « gênants » afin de poursuivre l’aide humanitaire à sens unique à la bande de Gaza et du Hamas.

Vidéos:

ניצחון=השבת הבנים.

בוקר טוב ממשלה חדשה, בוקר טוב צה״ל.

זה המקום אליו הגענו, ככה אנחנו נראים. בושה. pic.twitter.com/MLRPFlrWYB — צור גולדין / Tzur Goldin (@TzurGoldin) June 3, 2021

מעבר כרם שלום.

אין כניסה של סחורות לעזה עד להשבת הבנים. נצחון=השבת הבנים pic.twitter.com/jvpiFZYV5M — צור גולדין / Tzur Goldin (@TzurGoldin) June 3, 2021

בוקר טוב. כרם שלום pic.twitter.com/lOvvE4Zmen — צור גולדין / Tzur Goldin (@TzurGoldin) June 3, 2021

Photo Famille