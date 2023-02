Le ‘Los Angeles Time’ a rapporté vendredi matin que la police de la ville avait arrêté un homme soupçonné d’avoir ouvert le feu sur deux Juifs dans le quartier de Pico-Robertson. Les tirs ont été perpétrés ces deux derniers jours, précise le journal. Le suspect serait connu pour son antisémitisme et il s’agirait donc d’un crime motivé par la haine.

La première fusillade a eu lieu mercredi matin, vers 10 heures. Un homme de 40 ans, portant une kipa, a reçu une balle dans le dos alors qu’il sortait d’une synagogue. La seconde attaque, visant cette fois un Juif de 70 ans, s’est produite le lendemain, jeudi, vers 8 h 30, dans le même quartier et à une faible distance. Cette fois, la victime a reçu une balle dans le bras alors qu’elle rentrait chez elle. Fort heureusement, les deux personnes agressées n’ont été que légèrement blessées et tentent de se remettre de ce traumatisme à l’hôpital.

Suite à cette attaque, la police de Los Angeles a décidé de renforcer la sécurité autour de la communauté juive.

Dans un communiqué publié jeudi soir, la maire de la ville, Karen Bass, a remercié le LAPD (Los Angeles Police Department) pour l’enquête menée sur place et pour le renforcement des patrouilles. Elle a déclaré : « À une époque où l’antisémitisme est en hausse, ces actes ont naturellement mis les communautés sur les nerfs ».

Elle a ajouté : « En décembre dernier, je me tenais à quelques pâtés de maisons de l’endroit où ces incidents se sont produits alors que nous célébrions ensemble la première nuit de Hanoukka. Maintenant, je prends l’engagement envers la communauté Pico-Robertson et la ville de Los Angeles dans son ensemble de combattre vigoureusement cette haine et de travailler chaque jour pour la vaincre. »