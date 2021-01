Une alliance atypique s’est créée dans la ville d’Acre entre le maire Shimon Lancry et des personnalités juives et musulmanes pour maintenir le statut quo religieux dans cette ville. Ils protestent contre l’intention de la chaîne de supermarchés « Azrieli » d’ouvrir un magasin « Keshet Ta’amim » dans le principal centre commercial de la ville qui serait ouvert 7j/7j et dans lequel serait vendue de la viande de porc.

Dans une lettre qu’ils ont cosignée, le Grand rabbin de la ville, rav Yossef Yashar, l’imam de la grand mosquée sheikh Youssef Abu Zgayar, le maire Shimon Lancry et son adjoint Adham Jamal, ils écrivent : « Acre est composée d’un tissu humain délicat, et elle est un modèle de coexistence. L’intention de vendre publiquement du porc et de transgresser ostensiblement le chabbat au centre de la ville risque de briser le statu quo religieux municipal, de porter atteinte aux valeurs partagées entre juifs et musulmans ainsi qu’à la sensibilité de nombreux habitants de la ville. »

L’exemple de la chaîne « Azrieli » n’est pas le seul à Acre. Il y a quelques semaines s’est ouvert un autre centre commercial dans lequel est situé un magasin de la chaîne « King Store » qui vend de la viande non-cachère et est ouvert les chabbats et jours de fête.

Photo Anna Kaplan / Flash 90