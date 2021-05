Sslon un calcul froid, le nombre de victimes en Israël et les dégâts matériels par rapport à la quantité de projectiles lancés par les organisations terroristes sont relativement minimes. Le système Dôme de Fer a une fois de plus prouvé son efficacité défensive mais aussi permis à Tsahal de mener ses opérations avec plus d’assurance .

Sur le plan stratégique, la résilience des habitants des régions frontalières et des autres zones touchées s’est révélée impressionnante, et les divers organes (Défense passive, police, pompiers, organisations de secours) ont très bien fonctionné.)

Les manquements : Tsahal n’est pas arrivé à détruire totalement le système de lancement de roquettes et missiles. Une partie importante de l’armement stratégique des organisations terroristes est encore utilisable, ce qui leur permettra de continuer à menacer Israël et de maintenir un certain équilibre militaire, tout comme c’est le cas avec le Hezbollah depuis la fin de la 2e guerre du Liban. Certes, le Hamas et le Jihad y réfléchiront à deux fois avant de se lancer dans une nouvelle aventure, mais Israël se rerouvera à nouveau face à un problème le jour où. Un autre « moins », selon Ron Ben Ishaï, mais qui se justifie sur le plan humain, est que Tsahal n’a pas réussi à détruire tout le système de roquettes et de missiles des organisations terroristes, car pour cela, il aurait fallu combiner la guerre digitale par les airs avec une incursion terrestre, ce qui aurait eu pour conséquence un prolongement de l’opération et surtout un prix humain et économique lourd. Parmi les leçons à tirer également, le système des abris qui est nettement défaillant dans certaines villes, notamment Ashdod et Ashkelon et certaines localités du Néguev occidentales. Ron Ben Ishaï propose l’élaboration d’un plan gouvernemental rapide visant à aménager des abris pour tous les habitants de ces régions menacées. La dissuasion acquise durant cette dernière opération devrait être mise à profit pour effectuer ces travaux. Il ne faut pas oublier cependant que le Hezbollah dispose de missiles pouvant atteindre les mêmes zones.

Enfin, le journaliste considère que si l’opération a été un succès militaire, sur le plan politique et de l’image, le Hamas a enregistré quelques succès : auprès de l’opinion publique « palestinienne » il s’est forgé l’image de celui qui prend activement la « défense d’Al-Aqsa », qui fait fuir les Israéliens dans les abris et qui force Israël à faire des concessions à Jérusalem.

Autre succès important du Hamas : il a réussi à mobiliser non seulement des « Palestiniens » de Jérusalem ou de Judée-Samarie mais aussi des Arabes israéliens dans les villes mixtes. Il s’agit aussi d’un lourd revers pour Abou Mazen qui n’a pu empêcher le Hamas de faire jouervle sentiment religieux et la haine envers l’Etat juif qui sourde dans des franges croissantes de la jeunesse arabe israélienne.

Enfin, Ron Ben Ishaï estime que sur le plan de la « hasbara », et surtout sur les réseaux sociaux, Israël n’a pas réussi à contrer la puissante machine de propagande du Hamas et du Jihad Islamique, soutenus sur ce point par l’AP. Même s’il faut mettre un bémol à cette critique en se rappelant qu’en dépit des efforts israéliens, ce sont les « informations » diffusées par les terroristes que les agences de presses internationales prennent pour argent comptant.

En conclusion :

Ron Ben Ishaï relève l’un des acquis stratégiques indirects les plus importants pour Israël après ces onze jours : l’Iran et le Hezbollah ont pu avoir un aperçu des capacités de Tsahal sous la houlette du chef d’état-major Aviv Kochavi dans une conception militaire pluridimensionnelle innovante : une supériorité sur le plan du renseignement, une force aérienne puissante, des frappes précises et un système cybernétique sophistiqué.

Le journaliste estime enfin que Tsahal est déjà en train de travailler pour tirer les leçons de cette opération et notamment pour améliorer ses capacités de destruction des roquettes et missiles des organisations terroristes.