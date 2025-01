Yossi Dagan, chef du Conseil de Samarie, et le député Ohad Tal ont participé mardi à une conférence officielle dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago. L’événement a réuni des personnalités internationales de premier plan, dont Fabio Bolsonaro, fils de l’ancien président brésilien.

Cette visite s’inscrit dans une offensive diplomatique plus large, marquée notamment par une rencontre stratégique à New York entre Dagan et Mike Huckabee, ancien gouverneur de l’Arkansas récemment nommé ambassadeur des États-Unis en Israël par Donald Trump. « Vous êtes un véritable ami de l’État d’Israël et des pionniers juifs », a déclaré Yossi Dagan lors de cet entretien. Mike Huckabee a réaffirmé son engagement, exprimant son désir de « retourner en Judée et Samarie ».

Point culminant de cette tournée américaine : l’annonce de la création d’un lobby inédit en faveur de la Judée-Samarie à Washington. Cette initiative, qui sera lancée aux côtés de la représentante Claudia Tenney, marque une première dans les relations israélo-américaines. Ce nouveau groupe de pression vise à consolider les implantations et à approfondir les liens entre Israël et le Congrès américain.