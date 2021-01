Deux accords sur ls surplus de voix ont été signés lundi, l’un entre Yesh Atid et Israël Beiteinou, l’autre entre Yamina et Tikva ‘Hadasha. Ce genre d’accord permet aux partis signataires d’additionner les voix supplémentaires qu’ils ont obtenus et qui ne suffisaient pas pour obtenir un mandat supplémentaire. Si ces surplus additionnés atteignent le nombre de voix nécessaires pour un mandat, il ira au parti dont le surplus aura été le plus important. Il s’agit d’accords techniques mais qui peuvent indiquer aussi des rapprochements politiques.

Photo Flash 90