Selon des sources en provenance de Washington, Bahreïn et Oman seront les deux pays du Golfe suivants qui signeront un accord de normalisation avec Israël, et peut-être dans un avenir très proche. Israël entretient depuis des années des contacts secrets qui sont devenus ouverts avec ces deux sultanats et coopère avec eux dans certains domaines y compris le domaine militaire, face à la menace iranienne.

Parmi ceux dans le monde musulmans qui dénoncent l’accord signé entre Israël et les Emirats arabes unis, hormis l’Iran et les organisations terroristes palestiniennes, il y a la Turquie. Le ministère turc des Affaires étrangères a publié un communiqué disant : « L’Histoire ne pardonnera pas aux Emirats arabes unis pour cet accord, et les Palestiniens auront le droit de réagir avec vigueur ».

Photo GPO