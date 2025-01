Dans le contexte des négociations tous azimuts pour la libération des otages, Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump au Moyen-Orient, effectue une visite impromptue en Israël. Après avoir le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem, il se rendra au Qatar.

Le directeur du Mossad, David Barnea, et le chef du Shin Bet, Ronen Bar, s’envoleront eux aussi pour Doha ce samedi soir, a par ailleurs fait savoir le bureau du Premier ministre dans un communiqué : « Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a présidé ce soir des discussions sur la question des personnes enlevées avec le ministre de la Défense, les responsables de l’échelon sécuritaire et les représentants des administrations américaines sortante et entrante. À l’issue de la réunion, le Premier ministre a chargé le chef du Mossad et le chef du Shin Bet de se rendre à Doha. »

Les pourparlers qui se déroulent au Qatar s’articulent autour d’un plan en trois phases. La première étape prévoit la libération de 34 otages encore en vie, dans le cadre d’une trêve de 42 jours. En contrepartie, Israël s’engage à libérer un nombre encore indéterminé de prisonniers palestiniens.

La deuxième phase, dont les contours restent à définir, concernera la libération des autres otages ainsi que la restitution des dépouilles. Un point majeur de friction demeure : l’exigence d’un retrait des forces israéliennes de Gaza, condition dont les modalités n’ont pas encore fait l’objet d’un consensus.

Dans un développement inattendu, Robi et Hagit Chen, parents du sergent Itai Chen, tué le 7 octobre et dont le corps est retenu à Gaza, viennent d’effectuer une visite exceptionnelle à Doha.

Selon Robi Chen, qui s’est rendu avec son épouse à Doha pour dialoguer directement avec les médiateurs, environ 90% de l’accord semble conclu, mais des désaccords persistent sur la transition entre la première et la deuxième phase.

Le couple a multiplié les rencontres diplomatiques de haut niveau. Ils se sont entretenus avec l’équipe de négociation qatarie, les représentants du Premier ministre qatari, et l’émissaire américain Brett McGurk. Un échange téléphonique a également eu lieu avec Steve Witkoff ainsi que des rencontres avec les ambassadeurs américain et allemand en poste à Doha.