Après deux jours de discussions, le sommet de Doha s’est achevé, ”dans un optimisme prudent”, selon le communiqué du cabinet du Premier ministre Netanyahou.

Rappelons que le Hamas n’avait pas envoyé de délégation, mais un certain nombre de points ont été discutés malgré tout. Les Etats-Unis ont proposé une médiation afin de rapprocher les positions d’Israël et du Hamas, mais ce dernier l’a rejetée, ne cédant rien sur son exigence d’arrêt total des combats et du retrait de Tsahal de la Bande de Gaza.

La proposition américaine contient la mise en oeuvre d’un système de surveillance sur le couloir de Netsarim afin de s’assurer qu’aucune arme ne passe du sud vers le nord de la Bande de Gaza. Selon les termes de cette proposition, si des armes étaient transférées cela constituerait une violation de l’accord et conférerait le droit à Isrsaël d’intervenir militairement.

Israël a accepté une nouvelle concession lors de ces discussions et s’est dit prêt à renoncer à son droit de veto sur la libération d’un certain nombre de prisonniers palestiniens en échange d’un plus grand nombre d’otages libéré pendant les six semaines de la première étape de l’accord.

”L’équipe de négociation a informé aujourd’hui le Premier ministre de l’état d’avancement des négociations qui ont eu lieu à Doha. L’équipe a exprimé au Premier ministre un optimisme prudent quant à la possibilité de progrès sur l’accord, conformément à la proposition américaine actualisée (basée sur le cadre du 27 mai), comprenant des éléments acceptables pour Israël. Il est à espérer que la forte pression exercée sur le Hamas par les États-Unis et les médiateurs permettra de lever son opposition à la proposition américaine et de mener à une percée dans les négociations”, a publié ce soir (samedi) le cabinet du Premier ministre.