A la suite d’une vidéo conférence quadripartite entre les chefs de la diplomatie des Etats-Unis et des trois pays européens signataires de l’accord de Vienne, une déclaration commune a été publiée annonçant que « ces pays sont intéressés à ce que l’Iran retourne à ses engagements pris lors de la signature de ces accords ». Ils indiquent également vouloir renforcer l’accord et associer aux pourparlers la communauté internationale indiquant qu’il y a « de nombreuses inquiétudes sur le plan sécuritaire quant au programme balistique iranien et les activités de l’Iran dans la région »

C’est la première fois depuis 2016 qu’Européens et Américains adoptent une position commune sur la question iranienne. Les quatre pays indiquent que si l’Iran reprend le respect de l’accord (sic) les Etats-Unis feront de même. La réponse de Téhéran ne s’est pas fait attendre par la voix de son ministre des Affaires étrangères Muhamad Jawad Zarif : « Si les Etats-Unis font un pas dans notre direction, nous ferons aussi un pas vers eux ».

Dans leur communiqué, les quatre pays appellent également l’Iran à renouveler l’autorisation des visites des inspecteurs de l’Aiea sur les sites nucléaires et à cesser l’enrichissement d’uranium qui selon eux « ne se justifie pas sauf si les Iraniens veulent se doter de l’arme atomique ».

Ce communiqué qui semble aller dans le bons sens rencontre pour l’instant une fin de non-recevoir de la part de Téhéran qui sent qu’il y a face à lui une forte volonté de laisser la priorité à la diplomatie plutôt qu’à la manière forte. La question sera de savoir comment les Européens et surtout les Américains réagiront face à l’insolence iranienne. Et pendant ce temps, le programme nucléaire avance…

Photo Google Earth