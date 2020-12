Les pressions commencent déjà à s’exercer sur le probable prochain président américain Joe Biden afin qu’il revienne à l’accord nucléaire signé en 2015 avec l’Iran.

Une lettre lui a été adressée par 150 membres démocrates de la chambre des Représentants (sur les 233 que ce parti compte dans cette chambre) pour lui demander de mettre fin au programme nucléaire iranien par voie diplomatique et en premier lieu, en faisant revenir les Etats-Unis dans le cadre de l’accord de Vienne signé en 2015.

Les signataires affirment que cet accord, dont Joe Biden fut l’un des signataires, « avait réussi à tempérer le programme nucléaire iranien » (sic). Ils écrivent que depuis que les Etats-Unis se sont retirés de l’accord, et particulièrement depuis 2019, l’Iran à changé de cap dans sa politique d’enrichissement d’uranium et d’utilisation des centrifugeuses, en violation de l’accord. Ces élus, occultant tout ce qu’Israël a apporté comme preuves de la duplicité iranienne depuis 2015, prétendent qu’à cause de la politique menée par Donald Trump, l’Iran ne serait plus qu’à quelques mois de l’obtention de l’arme atomique. « La méthode de pressions maximales appliquées par l’Administration Trump a laissé le programme nucléaire iranien libre et sans supervision, entraînant une augmentation des tensions dans la région », écrivent-ils…

