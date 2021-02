Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi au communiqué américano-européen appelant à une reprise des pourparlers avec l’Iran. Son bureau a publié un communiqué disant : « Israël maintient son engagement à empêcher l’Iran de se doter de l’arme atomique et sa position quant à l’accord n’a pas changé. Israël considère qu’un retour à l’accord initial ne fera que tracer la voie de l’Iran vers un arsenal nucléaire. Israël entretient un dialogue permanent avec les Etats-Unis à ce sujet ».

Du côté iranien on ne s’embarrasse pas de formalités. Téhéran a déjà réagi par la négative à l’appel commun lancé par Washington, Paris, Berlin et Londres. Le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Zarif a annoncé que l’Iran n’annulera pas les dernières décision prises dans le cadre de son programme nucléaire, y compris l’interdiction des visites-surprise des inspecteurs de l’Aiea. Il a également averti que son pays n’acceptera pas de revenir à la table des négociations tant que les Etats-Unis n’auront pas levé toutes les sanctions américaines sur l’Iran, et enfin, que l’Iran refusera catégoriquement de négocier un accord sur un spectre plus large que celui signé en 2015.

Photo Olivier Fitoussi /Flash 90