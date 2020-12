L’association des « dignitaires religieux ‘palestiniens' » a réagi de manière particulièrement hystérique à l’annonce de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Dans un communiqué aux accents « lyriques » l’association pourfend le royaume du Maroc : « Cet accord est une trahison d’Allah, de son Prophète, des croyants et des tous les musulmans et habitants opprimés de Palestine. C’est une trahison du sang et du sacrifice de tous les martyrs (…) Cet accord apportera (au Maroc) l’humiliation et l’infamie dans ce monde-ci mais aussi dans le monde futur lorsqu’ils arriveront devant Allah pour rendre des comptes de leurs actes (…) Toutes les tentatives de justifier cet accord par la promotion des intérêts du peuple palestinien et l’établissement de la paix dans la région seront vouées à l’échec comme l’enseigne le Coran et la réalité palestinienne face à l’ennemi sioniste (…) La signature d’un accord avec l’ennemi sioniste et sa transformation en ami n’amènera que des divisions supplémentaires, de l’instabilité dans la région et le renforcement de la haine dans les pays arabes et musulmans ».

Une rhétorique aux accents apocalyptiques qui reflète en réalité la lente mais inexorable déliquescence de cette cause factice.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90