Au nom du Conseil de l’Union européenne, présidé actuellement par l’Allemagne, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas a réagi à l’annonce de l’accord de normalisation entre Israël et Bahreïn. Il n’a pas pu s’empêcher de faire référence à l’obsession des pays occidentaux de l’UE : « Cet accord constitue un pas important vers une paix régionale. Nous sommes certains que cet accord contribuera également au processus de paix entre Israël et les Palestiniens. L’Allemagne et l’Union européenne soulignent que la solution de deux Etats pour deux peuples reste la base pour une paix stable et nous continuerons à oeuvrer dans cette direction ».

Alors que de plus en plus de pays arabes montrent que la « question palestinienne » n’est plus centrale pour eux, l’Union européenne persiste dans ses vaines certitudes…

Photo Wikipedia