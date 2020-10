Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman vont signer mercredi à Ariel un accord d’une portée historique : désormais, la coopération bilatérale israélo-américaine dans le domaine scientifique et technologique s’étendra également aux régions de Judée-Samarie, vallée du Jourdain et du plateau du Golan.

Il s’agit d’un tournant aux implications énormes et de haute portée symbolique qui marque la fin d’une discrimination à base territoriale qui dure depuis 53 ans et que toutes les administrations américaines, même les plus favorables à Israël ont appliquée. Les accords de coopération successifs signés entre les deux pays excluaient ces territoires et les budgets de recherche et développement accordés par les Etats -Unis à Israël s’arrêtaient à la fictive « ligne verte ».

La signature de cet accord est une suite logique et un concrétisation de la fameuse déclaration de l’Administration Trump du mois de novembre 2019 quant à la légalité de la présence des localités juives dans ces régions historiques juives.

Une victoire de Joe Biden et de la gauche américaine pourrait toutefois mettre un frein à ce pas en avant.

Le lobby J-Street condamne cet accord !

L’antenne israélienne du lobby juif américain de gauche J-Street a dénoncé cet accord ! Sa présidente Adina Wagel-Eilon a écrit : « Moins d’une semaine avant l’élection présidentielle, l’Administration Trump se joint à Netanyahou pour procéder à un complot politique qui vise à faire avancer de facto une annexion dommageable et dangereuse. Cette décision hypothèque des accords politiques futurs entre Israël et les Palestiniens et viole les accords de normalisation qui incluaient l’annulation de l’annexion »…

Photo Matti Stern – Ambassade des Etats-Unis