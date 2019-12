Le président du Ihoud HaLeoumi a rompu un silence de dix jours qui a suivi la signature de l’accord d’alliance électorale entre Habayit Hayehoudi et Otzma Yehoudit. Betzalel Smotritch. Dans une vidéo, le ministre des Transports a commencé par expliquer son silence par le fait qu’une sur-médiatisation des dissensions aurait causé du tort aux partis sionistes-religieux.

Puis, il a rappelé les exigences qu’il avait émises comme condition d’union, notamment une vaste campagne d’adhésion ainsi que des primaires libres, conditions qui lui avaient été refusées. Il reconnaît cependant qu’il est maintenant trop tard pour organiser des primaires et en attribue la faute à ses partenaires qui ont « volontairement laissé traîner les choses ».

Par contre, dans le cadre de reprises de pourparlers avec les deux autres composantes du sionisme-religieux il exige la réalisation d’un sondage d’envergure pour savoir ce que « pense la base », ainsi que l’union totale des comités centraux des trois partis en un organe unique qui choisira le président de ce bloc et désignera la liste des candidats.

Le ministre des Transports a ensuite rajouté un argument quelque peu contradictoire: « Je ne compte pas me rallier à un bloc qui n’est pas certain de franchir le seuil d’éligibilité ». Or, c’est en ralliant le bloc déjà formé par les deux autres partis qu’il augmenterait les chances des partis sionistes religieux d’entrer à la Knesset! Le sondage publié samedi soir par la chaîne Hadashot 12 attribuait 4 sièges au bloc formé par Habayit Hayehoudi et Otzma Yehoudit.

Itamar Ben-Gvir a réagi mardi soir à la vidéo publiée par Betzalel Smotritch. Il raconte sa rencontre d’il y a trois semaines avec le président du Ihoud HaLeoumi et révèle qu’alors, le ministre des Transports n’avait pas tenue les mêmes propos et avait par exemple demandé à ce que ce soit des rabbanim qui désignent la liste des candidats, et non des primaires! Itamar Ben-Gvir lance un appel à Betzalel Smotritch pour qu’il « se ressaisisse, fasse preuve de responsabilité et renonce à son ego en venant s’asseoir avec lui et le rav Peretz afin de signer un véritable accord d’union ». L’avocat souligne que son parti a fait des concessions dans le cadre de l’accord signé avec Habayit Hayehoudi car la seule chose qui compte aujourd’hui c’est la victoire de la droite et la sauvegarde d’Erets Israël.