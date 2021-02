Les ministres de la Santé et de la Culture sont tombés d’accord sur un processus de réouverture des événements culturels dès mardi de la semaine prochaine. Selon ce compromis, les représentations artistiques reprendront avec les limitations suivantes : 500 personnes au maximum en extérieur, 300 personnes au maximum en intérieur avec une limite de 75% de la contenance disponible. Les musées et les bibliothèques rouvriront leurs portes. Tous ces allègements sont bien entendu soumis aux conditions du « Tav HaYarok », le « Label vert » qui seront détaillés dans les jours à venir. Les deux ministres ont également convenu qu’avant d’entrer en vigueur, ces nouvelles dispositions seront soumises à une évaluation sur l’état de la contamination dans le pays et à l’aval du gouvernement. Si la courbe continue à baisser, des allègements supplémentaires seront décidés par la suite.

Le ministre de la Culture et des Sports a souligné que le monde de la culture emploie des dizaines de milliers de personnes qui traversent une période très difficile. Il a promis que tout sera fait pour trouver l’équilibre entre les besoins de cette branche et les impératifs de santé publique.

Photo Flash 90