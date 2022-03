Le Prof. Ariel Porat, Président de l’Université de Tel-Aviv et Hicham El Habti, Président de l’Université Mohammed VI – Polytechnique au Maroc ont signé cette semaine un accord de recherche et de coopération universitaire lors d’un événement festif qui s’est déroulé sur le campus de l’Université de Tel-Aviv. L’accord marque une nouvelle étape dans les relations entre Israël et le Maroc.

Le Président de l’Université Mohammed VI et la délégation qui l’accompagnait ont visité divers laboratoires et centres de recherche de l’UTA, dont le Centre Blavatnik de recherche sur la cybersécurité et le Centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient et l’Afrique, le Centre Porter des études sur l’environnement et rencontré des chercheurs de divers domaines.

Le nouvel accord fixe le cadre de la coopération scientifique et technologique entre les deux universités. La collaboration entre l’Université de Tel-Aviv et l’Université Mohammed VI couvrira un large éventail de domaines, en particulier le changement climatique, le développement de nouvelles technologies sur l’eau et l’environnement, le domaine des énergies renouvelables, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la santé et les professions médicales.

Source: Les Amis français de l’Université de Tel Aviv