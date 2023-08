Un accord a été obtenu par les Etats-Unis face à l’Iran pour libérer des prisonniers américains retenus à Téhéran depuis deux ans. C’est ce qu’a rapporté le New York Times.

Cinq prisonniers américains, dont un scientifique et deux hommes d’affaires, qui étaient détenus dans la prison d’Evin dans la capitale iranienne, sont sortis de prison pour une détention à domicile. ”C’est un premier pas positif”, a déclaré Antony Blinken, le secrétaire d’Etat américain, ”il reste encore beaucoup à faire avant qu’ils ne rentrent à la maison”.

Les prisonniers doivent ensuite être transférés à Oman, qui joue l’intermédiaire entre Téhéran et Washington dans l’obtention de cet accord.

En contrepartie de cette libération, les Etats-Unis se sont engagés à verser 6 milliards de dollars à l’Iran. Cette somme importante est, en réalité, l’argent gelé du fait des sanctions, sur les ventes de pétrole iranien. Ce faisant, les Américains contournent les sanctions financières infligées à l’Iran pour libérer leurs prisonniers.

Blinken nie, pourtant, toute violation des sanctions: ”Les Etats-Unis continueront à faire appliquer les sanctions et l’Iran ne bénéficiera d’aucun allègement”.

En Israël, on estime que cet accord autour des prisonniers n’est que le début d’une entente entre les Etats-Unis et l’Iran sur le nucléaire iranien. D’après certaines sources, un accord non-formel existerait déjà. Il prévoit un engagement de l’Iran à stopper l’enrichissement de son uranium à 60% et à ne pas attaquer de soldats américains par l’intermédiaire de ses milices en Syrie et en Irak.

Henri Roma, de l’Institut Washington pour la politique au Moyen-Orient, cité par Ynet, explique: ”L’accord sur les prisonniers est un pivot central dans les efforts de Washington et de Téhéran pour diminuer les tensions entre les Etats”. Selon lui, le but de Biden est de permettre le renouvellement des discussions entre les Etats-Unis et l’Iran, par l’intermédiaire des Européens. Mais, Roma estime que Biden ne cherchera pas à tout prix à obtenir un accord avant les élections américaines de 2024. En effet, Biden s’est engagé à faire voter tout accord par le Congrès et les conséquences politiques d’un tel scénario sur les élections pourraient être conséquentes. Par ailleurs, les Iraniens exigent que tout accord contienne une clause interdisant à tout Président américain d’annuler l’accord. On se souvient que Donald Trump s’était retiré du précédent accord sur le nucléaire iranien, c’est ce que Téhéran veut éviter, alors que Trump est à nouveau candidat à la Maison Blanche.