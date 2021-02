Les partis Hatziyonout Hadatit et Otzma Yehoudit-Noam ont annoncé mercredi soir qu’ils ont conclu un accord créant un bloc technique entre eux afin d’augmenter les chances d’entrer à la Knesset. Selon cet accord, Betzalel Smotritch occupera la première place et Otzma Yehoudit occupera la 3e place et un représentant de Noam la 6e place. La 2e place est réservée à Hagit Moché, présidente de Habayit Hayehoudi si les négociations aboutissent d’ici jeudi soir minuit, dernier délai pour le depôt des listes. Tant Betzalel Smotritch qu’Itamar Ben-Gvir ont appelé Hagit Moché à se joindre à eux, soulignant qu’il s’agit de ne pas gaspiller des voix de droite et au contraire faire entrer à la Knesset un maximum de députés qui permettront la formation d’un gouvernement de droite.

Mercredi soir, lors de la réunion du comité central de Habayit Hayehoudi, Hagait Moché a demandé que lui soit confie la mission de poursuivre les pourparlers avec Betzalel Smotritch.

Photo porte-parole Noam