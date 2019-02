Gaby Ashkenazy – Photo Marc Israel Sellem/POOL/FLASH90

Après une nouvelle nuit de pourparlers intenses, Yaïr Lapid et Benny Gantz ont conclu un accord d’union basé sur une rotation au poste de Premier ministre, en cas de victoire. Après l’annonce de cet accord, l’ancien chef d’Etat-major Gaby Ashkenazi a finalement fait savoir qu’il se lançait dans la course au sein de ce bloc et a été placé en 3e place. Les cinq premières places de la liste commune se présentent ainsi: 1) Benny Gantz; 2) Yaïr Lapid; 3) Gaby Ashkenazy; 4) Moshé Yaalon; 6) Avi Nisenkorn.

Dans le communiqué commun il est dit: “C’est dans un sentiment de responsabilité nationale que Benny Gantz, Yaïr Lapid et Moshé Yaalon ont décidé de la formation d’une liste commune qui constituera le prochain parti au pouvoir en Israël. Ce parti de pouvoir présente une direction d’ancien responsables sécuritaires et sociaux qui assureront la sécurité de l’Etat et réuniront à nouveau les secteurs de population dans notre société déchirée. Il a été convenu d’un accord de rotation à la tête du gouvernement, en vertu duquel Benny Gantz occupera le poste de chef de gouvernement en premier et Yaïr Lapid suivra après deux ans et demi. C’est aussi avec un sens élevé de la responsabilité nationale que l’ancien chef d’Etat-major Gaby Ashkenazy a décidé de rejoindre ce nouveau parti”.

Au Likoud on indique que ce nouveau parti est nettement de gauche et ne pourra pas obtenir de majorité sans l’appui des partis arabes. De son côté Ehoud Barak se félicite de cette union qui selon lui permettra la défaite du Likoud et de Binyamin Netanyahou.

Photo Flash 90