Une fois n’est pas coutume, le président de l’Etat Reouven Rivlin a félicité le Premier ministre Binyamin Netanyahou, après la signature de l’accord de normalisation avec les Emirats arabes unis. Les deux hommes, dont les relations ne sont pas au beau fixe depuis des années, se sont rencontrés dans les jardins de la résidence des présidents. Reouven Rivlin a notamment dit au Premier ministre : « Je tiens à vous féliciter, ainsi que le président Donald Trump et le prince-héritier Mohammed Ben Zayed pour cet immense succès qui pourra entraîner un tournant des plus importants dans l’histoire du Moyen-Orient et celle du peuple juif ».

Après l’annonce de la signature de l’accord, le président Rivlin avait adressé un message à Mohamed Ben Zayed : « En cette période cruciale, le leadership se mesure à la capacité d’être pionnier et d’adopter des voies inédites. Cet accord qui se dessine entre nos deux Etats sous les auspices du président américain Donald Trump et l’Administration américaine, et qui sera bientôt signé inch’ Allah, sous votre leadership et en concertation totale avec le Premier ministre israélien, M. Binyamin Netanyahou, constitue un jalon stratégique important en vue de développements nouveaux dans notre région. Je suis plein d’espoir que ce pas aidera à renforcer la confiance entre nous et les peuples de la région (…) Cette confiance que vous avez démontrée de manière courageuse poussera notre région en avant et entraînera une prospérité économique et la stabilité aux habitants de la région… ».

Reouven Rivlin avait invité le prince-héritier à venir en visite à Jérusalem en tant qu’invité d’honneur.

Photo Kobi Gideon / Flash 90