L’annonce de l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabe unis entraîne de très nombreuses réactions tant en Israël que dans le monde arabo-musulman et la sphère « palestinienne ». En voici quelques unes :

Reouven Rivlin. président de l’Etat : « Cet accord entre Israël et les Emirats arabes unis est une borne stratégique importante en vue d’autres processus dans notre région. Je suis plein d’espoir que cette démarche renforcera la confiance entre nous et les peuples de la région en vue de la paix et la stabilité. Je félicite le président américain, le Premier ministre israélien et le prince-héritier sheikh Mohamed ben Zayed pour cet immense succès et j’invite d’ores et déjà le sheikh Mohamed ben Zayed à venir à Jérusalem. Ahlan ou-Sahlan! »

Yariv Levin – président de la Knesset : « Cet accord est un succès diplomatique historique ainsi qu’une victoire de notre doctrine menée par le Premier ministre Binyamin Netanyahou : la paix dans une position de force, avec une réelle volonté des deux côtés, une paix qui n’est pas conditionnée par une capitulation face aux Palestiniens et des concessions sur des territoires de notre patrimoine historique (…) Je suis plein de reconnaissance envers le président américain Donald Trump pour toutes les importantes décisions sans précédent qu’il a prises en faveur d’Israël (…) L’honnêté minimal à son égard et l’intelligence politique nous commandait d’accepter avec compréhension sa demande de suspendre la question de la souveraineté ».

Benny Gantz (Bleu-Blanc) – Ministre de la Défense : « Je voudrais en premier lieu remercier le président américain Donald Trump, ami sincère d’Israël qui avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le sheikh Mohamed ben Zayed. Cet accord exprime l’alliance entre des Etats de la région qui désirent la stabilité et la prospérité et traduit le désir de paix d’Israël. Cet accord aura inévitablement des retombées positives pour l’avenir du Proche-Orient et sur la position d’Israël dans le monde et au Moyen-Orient.. »

Yaïr Lapid (Yesh Atid) – chef de l’opposition : Je félicite le Premier ministre Netanyahou pour ce pas important en vue d’une normalisation des relations avec les Emirats arabes. C’est la meilleure preuve que la voie politique juste est de mener des négociations et non par des annexions unilatérales qui auraient porté atteinte à la sécurité d’Israël. Je remercie aussi le président Donald Trump pour sa mobilisation en faveur de cet accord ».

Amir Ohana (Likoud) – ministre de la Sécurité intérieure: « Cet accord sera inscrit dans les pages de l’Histoire. L’établissement de relations entre Israël et des pays arabes ont toujours été un profond désir. Bien-entendu, il n’y a aucune concession territoriale comme cela a été le cas par le passé. Je félicite le Premier ministre pour ce pas important et qui ouvrira des voies nouvelles ».

Nitzan Horowitz (Meretz) : « Cet accord prouve ce que Meretz prétend depuis toujours : la voie de la normalisation avec le monde arabe est conditionnée par la fin de la dangereuse illusion de l’annexion désirée par la droite et par des négociations en vue de la solution des deux Etats ».

Miri Reguev (Likoud) – ministre des Transports : « Il s’agit d’un accord historique à tous points de vue : sécuritaire, économique, politique et commercial. Mais il ne faut en aucun cas qu’il se fasse sur le compte de la souveraineté à laquelle le Premier ministre comme nous tous sommes attachés ».

Naftali Benett (Yamina) : « Je félicite cet accord qui officialise les bonnes relations qui régnaient entre Israël et les Emirats arabes unis et je remercie le président Trump pour son action constante en faveur de l’Etat d’Israël. Je félicite aussi le sheikh Mohamed ben Zayed pour son leadership. Israël a beaucoup à apporter dans la région et il est bon que les relations entre les pays ne soient plus dépendantes du refus palestinien. Ceci dit, il est décevant que le Premier ministre Binyamin Netanyahou ait loupé une occasion unique en cent ans d’étendre la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, Maale Adoumim, Beit-El et le reste des localités juives… »

Avigdor Lieberman (Israël Beiteinou) : « Cela fait longtemps que je dis que le sujet de l’annexion a été un slogan électoral. J’espère que nous verrons également la traduction de cet accord dans les faits pour le bien des citoyens israéliens et que cela n’aurait pas été une fois de plus un tour de passe-passe en vue de nouvelles élections de facture Binyamin Netaynahou… »

Betzalel Smotritch (Yamina) : La normalisation avec les Emirats arabes unis est un pas important, mais il s’agit des intérêts des Emirats face à l’Iran qui sont communs aux nôtres. Il est donc inconcevable que nous devions payer une contrepartie en renonçant à des intérêts supérieurs d’Israël telles que la souveraineté en Judée-Samarie et le retrait de l’ordre du jour de la création d’un Etat terroriste palestinien ».

Yossi Dagan (président du conseil régional de Samarie) : « Si effectivement Binyamin Netanyahou a vendu la souveraineté contre un morceau de papier avec un Etat éloigné qui n’a jamais menacé Israël, cela signifie qu’il a trompé toute une population et par là, il scie la branche sur laquelle repose son règne ».

David Elhayani (président du conseil des localités juives de Judée et Samarie) : « Le Premier ministre a promis de manière récurrente l’extension de la loi israélienne, y compris lors de nos rencontres avec lui. C’était selon lui la question politique centrale dans les dernières élections. Ils nous a menés en bateau et avec nous un demi-million d’habitants et des centaines de milliers d’électeurs. Monsieur le Premier ministre, vous avez trahi notre confiance et celle des habitants de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain et vous nous avez vendus de la camelote durant une année. N’attendez pas de nous de nous taire et ne nous dites pas que vous travaillez depuis des mois en faveur de la souveraineté. Notre confiance en vous a pris fin ».

A L’ETRANGER :

Yared Kushner (gendre de Donald Trump et émissaire spécial pour les négociations au Proche-Orient) : « Je pense qu’Israël se focalisera sur le développement des relations avec les Emirats arabes unis et le monde arabe. Par ailleurs, cela prendra du temps jusqu’à ce que le Plan Trump puisse être appliqué. J’espère que le fait qu’Israël abandonne pour l’instant l’idée de la souveraineté permettra aux Palestiniens de revenir à la table des négociations ».

Abd El-Fatah A-Sissi : « Je félicite ceux qui ont investi leurs efforts en vue d’arriver à cet accord tripartite. Cet accord contribuera à la stabilité de la région ».

Agence « Tansim » – Gardiens de la Révolution iranienne : « Cet accord entre Israël et les Emirats arabe et Israël est une véritable honte ».

Sultanat de Bahreïn : « Nous saluons l’accord signé entre Israël et les Emirats qui rapproche de la paix et interrompt le processus de souveraineté ». (certaines informations indiquent qu’un accord entre Israël et le Bahreïn pourrait être annoncé dans les prochains jours).

Brian Hook – conseiller de Donald Trump pour l’Iran : « Cet accord est le pire cauchemar de l’Iran ».

Porte-parole de l’Autorité Palestinienne : « Nous appelons les Emirats arabes unis à annuler immédiatement leur décision. Cet accords est une atteinte aux droits du peuple palestinien et un trahison de Jérusalem et de la Palestine ».

OLP : Israël a obtenu une récompense des Emirats arabes suite à des négociations secrètes ».

Hamas : « Les Emirats arabes viennent de planter un couteau dans le dos des Palestiniens ».

Photo Kobi Gideon / GPO