Il s’agit du premier accord de libre-échange signé par Israël avec un pays d’Asie du Sud-Est. La ministre sud-coréenne du Commerce Mme Yoo Myung-hee était en Israël mercredi pour l’annonce officielle de la fin des négociations entamées il y a quelques années quant à l’instauration d’une zone de libre-échange économique entre les deux pays.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est félicité de cet accord qui va encore décupler le volume des échanges entre les deux pays et renforcer leur coopération déjà significative.

Lors d’une interview qu’elle a accordée au quotidien Israël Hayom, la ministre sud-coréenne a déclaré: « Israël n’est pas un petit pays mais une puissante ‘start-up nation ‘ ainsi qu’une source d’inspiration en matière d’innovation dans le monde ». Elle a souligné les points communs entre la Corée du Sud et Israël, notamment deux petits pays sans beaucoup de ressources naturelles et entourés de défis, et affirmé « qu’Israël et la Corée du Sud sont un couple gagnant dans le monde dans le domaine de l’innovation ». Elle a dit espérer que cet accord facilitera encore davantage aux entreprises israéliennes l’entrée dans les marchés asiatiques.

Mme Yoo Myung-hee a également rappelé ce fait hors du commun que de nombreux sud-coréens apprennent le Talmud « grâce auquel le peuple juif a été béni par une forme de pensée originale, par la créativité et l’esprit d’initiative ». Elle s’est réjouie du fait que cet accord de libre-échange donnera un nouvel essor à la collaboration entre les deux pays dans les domaines de l’intelligence artificielle, du Big Data, de la biotechnologie et bien d’autres domaines.

Le ministre israélien du Commerce et de l’industrie Elie Cohen a affirmé que cet accord allait faciliter les exportations israéliennes et permettra d’augmenter la croissance économique du pays. L’accord prévoit notamment la suppression ou la forte réduction des droits de douane pour le commerce de nombreux produits entre les deux pays.

Le volume des échanges entre Israël et la Corée du Sud s’élevait à 2,5 milliards de dollars à la fin 2018, soit 15% de plus qu’à la fin 2017. « Notre objectif est de doubler ce chiffre en cinq ans pour arriver à un montant de 5 millions de dollars », a dit la ministre sud-coréenne.

Un sacré bémol tout de même dans cet accord: pour l’obtenir, Israël a dû accepter que les entreprises juives de Judée-Samarie, de la vallée du Jourdain, du Golan et des parties de Jérusalem libérées en 1967 en soient exclues. Le ministre du Commerce et de l’industrie Elie Cohen a promis que si la Corée n’offre pas d’avantages financiers aux industriels du Golan, de la Judée-Samarie et de Jérusalem, l’Etat d’Israël paiera des indemnités aux exportateurs israéliens.

