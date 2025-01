Les pourparlers pour un accord de libération des otages semblent progresser rapidement ces dernières heures. Le Hamas a rendu sa réponse au dernier brouillon validé par Israël et il n’a apporté aucune modification. En outre, les ministères israéliens ont reçu la consigne de se préparer à accueillir les otages libérés.

Les détails de l’accord tels que rapportés dans la presse arabe:

Première étape

– libération de 34 otages – malades, personnes âgées, femmes, enfants

– Cessez-le-feu d’un mois et demi

– Libération de centaines de terroristes

– Redéploiement de Tsahal dans la Bande de Gaza

– Ouverture du point de passage de Rafah pour les Gazaouis ayant besoin de soins médicaux

– Discussions sur les étapes 2 et 3

Deuxième étape

– Libération du reste des otages

– Libération de terroristes supplémentaires

– Poursuite du retrait de Tsahal de la Bande de Gaza

Troisième étape

– Début de la restauration de la Bande de Gaza

– Accords sur la gestion de la Bande de Gaza

Au sein de la classe politique israélienne, qui est pour, qui est contre?

Le parti Shass a indiqué qu’il soutiendrait tout accord présenté par le Premier ministre. Il en va de même pour Yahadout Hatorah.

En revanche, le parti Hatsionout Hadatit de Smotrich et Otsma Yehoudit de Ben Gvir s’y opposent. Ils estiment que la libération d’une telle quantité de terroristes dont certains avec du sang sur les mains ainsi que le retrait de Tsahal de Gaza est dangereux pour l’avenir sécuritaire d’Israël. Ils refusent également une libération des otages par étapes et veulent tous les otages en une fois. Pour cela, ils prônent une poursuite de la pression militaire.

Néanmoins, aucun ne menace de faire tomber le gouvernement dans le cas où l’accord serait signé et celui-ci devrait sans problème obtenir la majorité au sein des ministres.

Au sein du Likoud, plusieurs députés dont Moshé Saada, Dan Illouz et Amit Lévy ont fait savoir qu’ils s’opposaient également à l’accord tel qu’il est présenté.

Du côté de l’opposition, Yaïr Lapid a garanti un »filet de sécurité » au Premier ministre pour tout accord qui permettra de ramener les otages. Le Ma’hané Hamamla’hti de Gantz a aussi annoncé son soutien total. Notons cependant que l’accord ne sera pas présenté au vote de la Knesset.

Avigdor Liberman s’est prononcé, lui, en faveur d’un accord qui ramènerait tous les otages en une seule fois et appelle le gouvernement à oeuvrer dans ce sens.

Yaïr Golan, le chef des Démocrates (anciennement Travaillistes) a tweeté: »Il est possible et il est de notre devoir de ramener tous les otages à la maison. Un accord partiel est un échec stratégique et moral. Il est la conséquence d’un gouvernement qui n’écoute pas et qui sacrifie des vies humaines sur l’autel de sa survie politique. Le gouvernement Netanyahou a choisi de faire de la politique au lieu de choisir la vie ».