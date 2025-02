La semaine a été riche en rebondissements concernant l’accord sur la libération des otages.

Menaces et modérations

Tout a commencé par l’annonce soudaine du Hamas qu’il suspendait la libération des otages jusqu’à nouvel ordre accusant Israël de violer les termes de l’accord concernant l’aide humanitaire qui entre dans la Bande de Gaza.

Entre autres, le Hamas reproche à Israël de ne pas laisser entrer de caravanes pour loger les Gazaouis restés sans toit et de refuser également l’arrivée d’engins de chantier pour commencer la reconstruction de la Bande de Gaza.

Face à ces menaces, le Président Trump a déclaré que le Hamas devait rendre tous les otages d’ici à samedi 12h sinon »l’enfer s’ouvrira ».

En Israël, même si la position de Trump a été approuvée et appréciée, le cabinet de sécurité a été plus modéré et a exigé la mise en oeuvre de l’accord tel qu’il a été signé avec le Hamas, à savoir la poursuite des libérations par étapes et donc celle des trois otages prévue pour ce samedi, sous peine de reprise des combats.

La libération des otages va se poursuivre selon les termes prévus par l’accord

Après plusieurs journées tendues, le Hamas a officiellement annoncé ce matin (jeudi) qu’il libèrerait trois otages ce samedi comme convenu par l’accord. Les combats ne devraient donc pas reprendre avant la fin de la première phase et la libération de tous les otages restants sur les 33 qui doivent être libérés.

Voici la liste des otages qui doivent encore être libérés lors de cette première phase – seuls 9 d’entre eux sont toujours en vie sans que l’on ne sache lesquels:

Femme et enfants

Shiri Bibas

Ariel Bibas

Kfir Bibas

Blessés et malades

Omer Shem Tov

Sagi Dekel Hen

Yaïr Oren

Omer Wenkert

Sacha Trupanov

Elia Cohen

Tal Shoham

Hommes de plus de 50 ans

Tsahi Idan

Oded Lipshitz

Itzik Elgarat

Ohad Yahalomi

Shlomo Mansour, z’l. Sa famille a été informée cette semaine qu’il a été assassiné le 7 octobre. Sa dépouille doit donc être restituée lors de cette phase de l’accord.

Otages depuis plusieurs années

Avera Mangistu

Icham Al Sayed

Livraison de caravanes et d’engins de chantier pour la Bande de Gaza?

Par ailleurs, la chaine Al Jazeera a publié une vidéo de dizaines de caravanes et d’engins de chantier qui attendent du côté égyptien du passage de Rafah. Une manière de montrer à l’opinion que le Hamas a obtenu gain de cause.

Le porte-parole du Premier ministre israélien Netanyahou a démenti le fait que ces caravanes et ces engins étaient sur le point d’entrer dans la Bande de Gaza. Il rappelle que le passage de Rafah n’est pas ouvert aux livraisons de marchandises mais uniquement pour laisser passer les personnes nécessitant des soins médicaux.

Néanmoins, il semblerait que, comme le prévoit l’accord d’ailleurs, ces engins et ces caravanes entreront tôt ou tard dans la Bande de Gaza, par un des autres points de passage.

La question

La question qui reste ouverte: que fera Trump? Il a exigé le retour de tous les otages d’ici à samedi midi et seuls trois d’entre eux seront a priori libérés. Mettra-t-il en application sa menace?