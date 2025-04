Le quotidien qatari Al-Araby Al-Jadeed a rapporté cet après-midi (lundi) qu’une délégation de hauts responsables du Hamas est attendue au Caire dans les prochaines heures. La délégation devrait rencontrer des responsables égyptiens et discuter de plusieurs dossiers, notamment des efforts des médiateurs en vue d’un accord de cessez-le-feu à Gaza et d’un échange partiel d’otages. Un autre sujet à l’ordre du jour sera les discussions avec le Fatah, après la visite samedi dernier d’une délégation de ce mouvement.

Ces derniers jours, une proposition de médiation a été évoquée, émise par l’Égypte afin de rapprocher les positions entre Israël et le Hamas. La proposition comprend la libération de plusieurs otages, y compris Idan Alexander, qui possède également la nationalité américaine, en échange de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. Elle prévoit également une trêve de deux mois et la réouverture des points de passage pour l’acheminement de l’aide humanitaire et des fournitures.

Une source égyptienne a révélé au journal saoudien Asharq Al-Awsat les détails de la proposition révisée par Le Caire. Selon cette source, l’initiative prévoit la libération d’environ huit otages vivants en échange d’un cessez-le-feu d’une durée de 40 à 70 jours.

D’après cette source, les dirigeants du Hamas ont demandé des garanties sur l’engagement d’Israël à respecter le cessez-le-feu après la remise des otages. Il a précisé que selon la proposition, les otages ne seraient pas libérés en une seule fois, mais progressivement — probablement un otage par jour pendant environ une semaine.

Il est également rapporté que selon le plan proposé, Israël devrait cesser ses tirs et autoriser l’entrée de l’aide humanitaire dès la libération des premiers otages. Parallèlement, les négociations devraient reprendre sur les prochaines étapes de l’accord initial élaboré en janvier.

La source égyptienne a ajouté que le Hamas n’avait pas encore donné de réponse définitive et que la partie israélienne est actuellement en train d’examiner la version révisée de la proposition. Selon elle, une réponse d’Israël pourrait intervenir après la rencontre du Premier ministre Benyamin Netanyahou avec le président américain Donald Trump qui doit avoir lieu ce soir.