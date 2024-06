Le Hamas a confirmé que l’administration américaine lui avait fait passer, par l’intermédiaires des médiateurs, une nouvelle proposition d’accord pour la libération des otages et la mise en place d’un cessez-le-feu.

L’organisation terroriste a indiqué que cette nouvelle proposition comportait de ”légers changements” par rapport à celle énoncée par Joe Biden, il y a quelques semaines et entérinée par le cabinet de guerre israélien. Elle a noté ”un mouvement vers un retour au point de départ”.

Dans ce contexte, le vice-chef du bureau politique du Hamas, Mussa Abu Marzuk, a énoncé trois facteurs, qui selon lui peuvent influencer Israël:

”La solidité du peuple palestinien et la résistance dans le conflit avec l’armée israélienne”

”La situation de faiblesse des Etats-Unis en période d’élection qui pourraient éviter de contraindre Israël à accepter d’arrêter son agression”

”La division interne en Israël qui s’exprime dans les relations entre Netanyahou et le public et entre Netanyahou et l’armée qui pourrait contraindre Netanyahou à cesser son agression”.

Le Hamas insiste sur le fait que sans un arrêt total des combats, qu’Israël refuse, il ne peut pas y avoir d’accord.

Un responsable israélien a fait savoir qu’Israël soutenait toujours la proposition précédente formulée par le Président Biden et qu’il attendait la réponse du Hamas à cette proposition.

Ce soir (samedi), une vidéo de Noa Argamani, libérée par les forces israéliennes, il y a trois semaines, a été publiée par le QG des familles d’otages. Dans cette vidéo, elle remercie les forces de sécurité qui l’ont libérée et rend hommage à Arrnon Zmora, tombé au combat lors de cette opération de sauvetage. Elle a aussi remercié ”tous ceux qui ont fait entendre notre voix quand nous ne pouvions pas le faire”. Elle a rappelé qu’il restait 120 otages en captivité, parmi lesquels son compagnon, Avinatan Or, dont elle a été séparée dès leur enlèvement. Elle a appelé de ses voeux à leur libération immédiate et a demandé à ce que tout soit fait pour l’obtenir.

Par ailleurs, des familles d’otages ont organisé une manifestation aujourd’hui (samedi) lors de laquelle elles se sont exprimées contre le chef du gouvernement, l’accusant d’être le principal obstacle à un accord pour la libération de leurs proches. Des slogans tels que ”On le remplace, on les ramène” faisant allusion à un départ du pouvoir de Netanyahou figuraient sur les banderoles.

Dany Elgarat, le frère d’Itzik otage à Gaza a déclaré: ” ‘C’est la fin’, voici les derniers mots qu’Itzik m’a dit au téléphone ce samedi. J’ai entendu la déception dans sa voix, celle d’avoir été abandonné. Itzik s’est trompé, ce n’était pas la fin. Nous sommes sûrs qu’il a encore survécu 52 jours en captivité. Nous avons des témoignages de ceux qui l’ont vu. Le jour de son enlèvement le 7 octobre n’était pas la fin mais le début d’un nouvel abandon, plus grave que le premier. C’est un abandon volontaire, programmé pour atteindre un seul but: rester au pouvoir”.

D’autres proches d’otages ont affirmé: ”Ce qui nous sépare de nos proches c’est l’entêtement de Netanyahou. Il prolonge la guerre pour des motifs personnels, parce qu’un accord conduirait à la fin de la guerre, ce qui entrainerait des élections et la fin de son mandat”.