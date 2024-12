Alors que ces dernières semaines, les principaux acteurs des négociations pour la libération des otages faisaient preuve d’un certain optimisme, il s’avère que le Hamas n’a finalement pas bougé de ses exigences, jugées inacceptables par Israël.

Hier soir (dimanche), Oussama Hamdan, un des chefs du Hamas à l’étranger, a déclaré: »Nous avons fait preuve du maximum de souplesse sur le sujet des prisonniers (sic) dans le cas où nous recevons en échange un cessez-le-feu, un retrait total (de Tsahal, ndlr), une assistance et la restauration de la Bande de Gaza sans conditions. L’ennemi a changé de position à chaque carrefour des négociations par rapport à ce qui était convenu et déclare qu’il n’est pas prêt à se retirer totalement de la Bande de Gaza ni de cessez son agression. C’est sur ces deux points que tout bloque. Nous avons mené des discussions avec les médiateurs, la Turquie et d’autres acteurs afin de mobiliser la communauté internationale pour qu’elle oblige Israël à cesser le feu ».

Mercredi dernier, le ministre de la Défense, Israël Katz, s’est rendu sur l’Axe Philadelphie dans la Bande de Gaza. Il y a affirmé que Tsahal conserverait le contrôle sécuritaire de la Bande de Gaza: »Nous garantirons ici à Gaza, comme au Liban, comme en Syrie et come à l’est qu’il n’y ait plus de menaces sur les localités israéliennes et sur les citoyens de l’Etat d’Israël ou sur les soldats de Tsahal. A Gaza aussi, nous nous assurerons qu’il y ait des zones sécuritaires, des zones tampon et des postes de contrôle qui garantiront la sécurité des localités. Avec tout cela nous agirons pour atteindre nos deux buts de guerre: libérer les otages et battre le Hamas. Il n’y aura plus de Hamas au pouvoir, plus de Hamas militaire. Une autre réalité va être mise en place ici grâce à la guerre qui se poursuit tous les jours. J’ai rencontré des soldats et des réservistes, ils sont tous déterminés: »Continuez, laissez-nous continuer jusqu’au bout, assurer la sécurité et ramener les otages », c’est ce que nous allons faire ».