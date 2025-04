Al Jazeera a rapporté hier soir (mercredi) que l’organisation terroriste Hamas a décidé de ne plus répondre ni traiter la dernière proposition israélienne transmise par les médiateurs. Le Hamas a déclaré que, selon lui, Israël avait »fait capoter » la proposition que l’organisation terroriste avait accepté il y a quelques jours.

Selon cette proposition:

Le Hamas libérerait 5 soldats otages au cours de 50 jours de cessez-le-feu, parmi lesquels Idan Alexander, qui détient également la nationalité américaine.

En échange, Israël libérerait 250 prisonniers palestiniens, dont 150 terroristes condamnés à perpétuité et 2000 prisonniers de Gaza.

En outre, le Hamas exige que l’aide humanitaire reprenne vers Gaza comme avant le 2 mars, ainsi que l’ouverture des passages et l’application du protocole humanitaire.

Le 10ᵉ jour du cessez-le-feu, le Hamas et Israël échangeraient des informations sur l’état des otages et des prisonniers détenus, qu’ils soient vivants ou décédés.

Engagement des médiateurs : à l’issue des 50 jours, des négociations immédiates débuteraient pour un cessez-le-feu permanent à Gaza, un retrait complet de l’armée israélienne et la mise en place d’arrangements pour l’après-guerre dans la bande de Gaza.

Israël a exigé qu’avant le début de l’accord, le Hamas libère Idan Alexander, le soldat otage de nationalité américaine, en geste de bonne volonté envers les États-Unis, sans contrepartie.

Israël réclame également la libération de 10 soldats otages, et non 5 comme le Hamas l’aurait accepté selon lui, en échange de 120 terroristes condamnés à perpétuité et 1111 prisonniers de Gaza arrêtés après le 7 octobre.

Israël a demandé que, le 10ᵉ jour de l’accord, le Hamas remette les corps de 16 otages israéliens, en échange de 160 dépouilles de terroristes.

L’équipe de négociation israélienne a défini une durée de 40 jours pour l’accord, et les négociations sur de nouveaux principes commenceraient le deuxième jour du cessez-le-feu.

La plus grande divergence concerne l’exigence israélienne de désarmement du Hamas, ainsi que son refus de retirer ses forces et de les redéployer dans la bande de Gaza, comme conditions aux négociations.

Israël a déclaré qu’un mécanisme serait mis en place pour garantir que l’aide humanitaire serait distribuée exclusivement aux civils de Gaza et ne tomberait pas entre les mains du Hamas.

Dans ce contexte, le Premier ministre Netanyahou s’est entretenu hier (mercredi) avec les familles des otages Guy Delal et Evyatar David. Il leur a rappelé l’engagement de l’Etat et son engagement personnel à ramener tous les otages.