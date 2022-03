Les ministres de la santé d’Israël et du Bahreïn ont signé un accord de coopération. Cette signature est intervenue lors de la visite de Nitzan Horowitz dans le royaume.

Au programme de cet accord se trouvent, entre autres, la gestion des épidémies et des états d’urgence, la formation et la recherche dans le domaine de la santé, le partage de connaissances, les technologies digitales, l’innovation médicale et la recherche génétique.

Le ministre israélien de la santé, Nitzan Horowitz, a déclaré : »Je suis fier de signer ce programme avec le Bahreïn. Jusqu’à peu, c’était un rêve lointain et maintenant nous le transformons en réalité. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, cet accord de coopération est bénéfique pour les services de santé des deux pays ».

Son homologue du Barheïn, quant à elle, s’est félicitée de la visite du ministre israélien. »Après plusieurs réunions que nous avons tenues à distance, cette rencontre au Bahreïn nous permet de renforcer les liens entre nos pays ».