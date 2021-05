Yaïr Lapid et Meirav Michaeli se sont entretenus et ont conclu un accord de coalition. Les termes de cet accord devraient normalement convaincre Naftali Benett de ne pas se joindre à un gouvernement de gauche, mais celui-ci semble actuellement déterminé à aller dans cette voie, malgré sa volte-face de courte durée durant l’Opération « Gardiens de la Muraille ».

Le Parti travailliste devrait obtenir les ministères des Transports, de la Sécurité intérieure et des Relations avec la diaspora. En outre, le Parti travailliste se verrait accorder la présidence de la commission de l’Economie et des Affaires sociales, deux places dans le cabinet politico-sécuritaire et Meirav Michaeli entrerait comme ministre dans la commission de nomination des juges, un bon moyen de réduire encire davantage les chances de la moindre réforme d’un système judiciaire qui en a grand besoin.

Par ailleurs, les deux partis sont arrivés à des accords sur des lois dans le domaine social et sociétal ainsi que sur les relations Etat-religion, domaine où Yesh Atid, le Parti travailliste et Israël Beiteinou sont sur la même longueur d’ondes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90