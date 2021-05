Ce qui était inimaginable il y a quelques jours encore devient réel : après la rencontre entre Naftali Benett et Mansour Abbas, qui selon les deux partis a été « bonne », un accord aurait été conclu entre les deux hommes. Selon la chaîne Aroutz 20, le parti Ra’am est prêt à soutenir de l’extérieur un gouvernement Benett-Lapid, et en contrepartie, toutes ses exigences seront accordées ! Ceci alors que les manifestations de familles endeuillées par le terrorisme se poursuivent devant le domicile de Naftali Benett et Ayelet Shaked, les exhortant à ne pas collaborer avec un parti qui soutient les terroristes.

