Le général Nimrod Aloni, commandant de la division Gaza s’est entretenu mercredi soir avec des habitants du kibboutz Beeri, à la frontière avec la bande de Gaza. Il a notamment évoqué l’accord d’accalmie conclu entre Israël et le Hamas et a exprimé un certain pessimisme: « Cette trêve a un date de péremption. Elle tiendra environ deux mois ». Il a toute fois dit que « l’argent qatari et des coopérations économiques pourraient peut-être repousser la prochaine escalade ». Le général Aloni a également affirmé que le Hamas, malgré un discours toujours triomphant, a été surpris de la puissance de la réaction de Tsahal face aux lancer de ballons piégés et incendiaires. Il a enfin annoncé que le projet de rempart souterrain contre les tunnels terroristes le long de la frontière sera achevé d’ici mars 2021.

Photo porte-parole Tsahal