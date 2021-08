L’absence de réaction de Tsahal après le tir d’une roquette lundi en plein jour sur Sederot a été remarquée. Il s’avère que le Premier ministre Naftali Benett et le ministre de la Défense Benny Gantz ont demandé à Tsahal de ne pas réagir sans que l’on en sache exactement la raison. Cela fait pourtant des années que Tsahal réagit au moindre tir de roquette, même si c’est de manière très mesurée pour la plupart du temps.

Il y a deux mois, Naftali Benett avait voulu se présenter comme agissant mieux que le gouvernement précédent et avait déclaré : « Les habitants de la bordure de Gaza ne sont pas des citoyens de seconde catégorie. Nous n’accepterons pas de violences pas même au compte-gouttes. Notre patience est échue ». Et lors de la cérémonie en souvenir des soldats tombés lors de l’Opération Tsouk Eitan, il avait promis devant leurs familles : « Dans la bande de Gaza ils vont devoir s’habituer à un autre mode d’action d’Israël faite d’initiative, d’agressivité et d’innovation »…

Le maire de Sederot Alon Davidi, qui avait quitté Yamina sentant le vent venir, a interpellé le Premier ministre : « Vous avez promis ? Tenez votre promesse ! »

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90