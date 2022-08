Quelques heures après avoir soulevé un tollé lors d’une conférence de presse commune avec le chancelier allemand, Olaf Shulz, le Président palestinien est revenu sur ses propos.

Alors qu’on lui demandait de s’excuser pour le massacre d’onze athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, Abou Mazen à choisi d’attaquer Israël. Il a déclaré qu’Israël avait perpétré « 50 Shoah contre les Palestiniens »

Rappelons qu’Abou Mazen est un négationniste notoire et qu’il a fait partie de ceux qui ont financé le massacre de Munich.

Ces propos ont suscité des réactions indignées du chancelier allemand, des États-Unis et bien entendu d’Israël.

En Israël, de nombreuses voix se sont élevées pour condamner Abou Mazen mais aussi Benny Gantz qui avait reçu le chef palestinien à son domicile à Rosh Haayin, il y a quelques mois.

Le ministre de la Défense a publié ce matin un communiqué pour dénoncer les propos d’Abou Mazen.

Son administration aurait apparemment exercé de fortes pressions sur le Raïs palestinien afin qu’il revienne sur ses propos. C’est ce que ce dernier a fait il y a quelques instants: « La shoah est le crime le plus odieux de l’histoire contemporaine de l’humanité. Il n’y avait aucune intention de nier le caractère unique de la Shoah, qui a été perpétrée le siècle dernier et qui doit être fermement condamnée. L’intention était de parler des massacres contre le peuple palestinien par les forces israéliennes depuis la nakba. Il s’agit de crimes qui sont incessants jusqu’à aujourd’hui ».

Benny Gantz, quant à lui, a indiqué qu’il n’avait nullement l’intention d’arrêter de rencontrer Abou Mazen. Selon lui ces rencontres sont indispensables à la sécurité d’Israël. « Ceux qui n’ont jamais envoyé de soldats au combat, ceux qui n’ont pas la responsabilité des citoyens israéliens, feraient mieux de ne pas me donner de leçons. Ces rencontres ont évité et évitent la prochaine guerre et contribuent à la stabilité sur le terrain ainsi qu’à notre liberté d’action ».

Il soutient que grâce à cette coopération, les vies de citoyens et de soldats ont été sauvées. « J’ai l’intention de continuer à agir avec responsabilité pour la sécurité d’Israël et indépendamment de toute considération politique », a-t-il ajouté.

Photos: Flash90