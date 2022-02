Tout comme l’a fait le député Ahmad Tibi à la Knesset, Abou Mazen a condamné l’élimination des trois terroristes armées à Sichem en parlant « d’exécution sommaire ». Sans vergogne, lors d’une cérémonie à la mémoire des trois terroristes du Fatah, le chef de l’AP a appelé à « une vengeance redoublée » estimant que les trois individus « n’attaquaient personne ». Il a adressé ses condoléances aux familles « des trois shahids », terme également employé par Ahmad Tibi, et a promis « qu’il ne laisserait plus Israël commettre ce genre de crimes » (sic). Il a rajouté : « Nous avons souffert durant 73 ans mais notre patience est échue. Nous ne seront plus patients ».

Les trois terroristes du Fatah avaient commis plusieurs attentats à l’arme à feu contre des soldats ou des civils, sans faire heureusement de victimes. Au moment où ils ont été éliminés, ils se rendaient sur les lieux d’une nouvelle attaque.

Photo Hadas Parush / Flash 90