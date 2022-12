Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, le président de l’Autorité palestinienne, Abou Mazen, a tenu à féliciter l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, pour, selon ses propos, »l’organisation très réussie du Mondial 2022 ». Il a aussi tenu à adresser ses remerciement au Qatar pour avoir mis en avant la cause palestinienne pendant toute la durée de la Coupe du Monde.

En effet, les drapeaux palestiniens ont fleuri dans les stades et dans les rues du Qatar et on a vu, à plusieurs reprises, l’équipe du Maroc – première équipe arabe à arriver si haut dans la compétition – le brandir.

Il semblerait que les autorités qataries aient orchestré cette publicité de la cause palestinienne pendant la compétition regardée par des millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Rappelons aussi que les journalistes israéliens présents au Qatar pour couvrir l’événement ont été victimes d’insultes et de brimades de la part des habitants du pays mais aussi des supporters arabes et parfois même européens.

Cela n’a pas empêché les Israéliens de suivre avec enthousiasme la finale hier soir. Le Président de l’Etat, Itshak Herzog et son épouse, Mihal, ont reçu des jeunes à la résidence présidentielle pour une projection du match, riche en rebondissements.

Les Israéliens d’origine argentine ont fait la fête hier soir à Tel Aviv et dans d’autres endroits du pays.

Dans les territoires palestiniens, des émeutes ont éclaté à Naplouse, où dans le cadre de la projection de la finale, un jeune a été poignardé et grièvement blessé.

Des policiers israéliens ont été filmés pendant une descente dans une planque de stupéfiants, assis sur le canapé de l’appartement en train de regarder la finale. Des images pour le moins incongrues qui ont mis la police dans une position délicate…