Le chef de l’Autorité Palestinienne a appelé la famille du terroriste éliminé mercredi par Tsahal à Hevron alors qu’il lançait une bouteille incendiaire. Les images diffusées il y a quelques jours d’un soldat en feu après avoir été atteint par une telle arme démontrent qu’elle peut être très dangereuse. Mais qu’importe, pour Abou Mazen, le jeune terroriste est un « shahid » et il a assuré sa famille que « le peuple palestinien continuera à lutter contre l’occupation et à défendre sa terre ».

Le « ministère des affaires étrangères » de l’Autorité Palestinienne a publié un communiqué dénonçant le « crime commis par Tsahal qui se rajoute aux crimes de l’occupant dans toutes les parties de la Palestine ». Le « ministère » avertit Israël et les Américains de « ne pas commettre l’erreur de croire que le Plan Trump leur permettra de multiplier les crimes contre les Palestiniens ».

Celui qui a également versé une larme pour le terroriste a été le député Ofer Kassif, de la Liste arabe unifiée: « Le coeur saigne après la mort superflue de ce jeune de 17 ans à Hevron. Ce jeune homme a été assassiné dans une ville sous occupation, dans laquelle les rues sont séparées selon un découpage ethnique et dans laquelle les habitants souffrent quotidiennement des violences commises par les colons et les soldats. L’argument d’une bouteille incendiaire qui aurait été lancée ne change absolument rien. L’armée israélienne n’a rien à faire à Hevron et elle doit quitter cette ville sans délai afin d’éviter toute nouvelle violence »…

Photo Yossi Zamir / Flash 90