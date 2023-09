Le Président de l’Autorité palestinienne a fait hier (mercredi) une nouvelle déclaration négationniste et réécrit l’histoire des Juifs dans les pays arabes.

Il a déclaré: ”Hitler a combattu les Juifs européens à cause de leur statut social, de leur fonction de prêteurs, cela n’avait rien à voir avec de l’antisémitisme”.

Il a également affirmé que les Juifs ashkénazes n’étaient pas des sémites. Puis il a ajouté que les Juifs des pays arabes n’avaient pas été expulsés mais contraints de partir, forcés par Israël.

Ces propos ont été relayés par l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).

L’ambassadeur israélien aux Nations Unies, Guilad Erdan, s’est insurgé contre ces déclarations: ”Voilà le vrai visage du « leadership » palestinien. Il n’est pas étonnant qu’il y a quelques heures à peine, un adolescent terroriste palestinien a attaqué des Israéliens innocents avec un couteau de boucher à Jérusalem.

Tout comme Abbas blâme les Juifs pour la Shoah, il blâme également les Juifs pour tous les problèmes du Moyen-Orient. Tout en propageant cet antisémitisme pur, il paie également les terroristes palestiniens pour avoir assassiné des Israéliens et salue publiquement le terrorisme palestinien.

Le monde doit se réveiller et tenir Abbas et son Autorité palestinienne pour responsables de la haine qu’ils vomissent et de l’effusion de sang qu’elle provoque. Il doit y avoir une tolérance zéro pour l’incitation et le terrorisme palestiniens !”.

Advertisement

Puis il a ajouté: ”Il y a près de deux ans, l’ONU a adopté une résolution que j’avais initiée pour lutter contre la négation et la révision de la Shoah. Pourtant, et c’est une honte, dans deux semaines, le président Abbas, un homme qui accuse publiquement les Juifs d’être responsables de la Shoah– la forme ultime de négation de la Shoah – montera sur le podium dans la salle même où cette résolution a été adoptée.

Où sont les indignations?! Où sont les condamnations de l’ONU ?! Où sont les médias ?! L’hypocrisie et les doubles standards ne connaissent vraiment pas de limites. La haine dangereuse et les mensonges d’Abbas doivent être condamnés !”.