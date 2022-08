Le Raïs palestinien est en visite en Allemagne et il y a tenu des propos scandaleux en présence du chancelier Olaf Shulz.

Lors de la conférence de presse commune des deux leaders, Abou Mazen a affirmé qu’Israël »a commis 50 Shoah contre les Palestiniens ».

Ces propos scandaleux ont été tenus en réponse à la question de savoir s’il était prêt à présenter ses excuses pour le massacre de onze athlètes israéliens par des terroristes palestiniens aux Jeux Olympiques de Münich en 1972. Abou Mazen a refusé et en guise de réponse il s’est référé à ce qu’il a appelé les »50 Shoah qu’Israël a perpétrées contre les Palestiniens en 50 ans ». Il est aussi revenu sur l’accusation d’Israël comme Etat d’apartheid.

Olaf Shulz a été visiblement très gêné mais a choisi de ne pas réagir tout de suite. Il a plus tard déclaré pour le journal allemand ‘Bild’: »Surtout pour nous les Allemands, toute tentative de comparer la Shoah et de la relativiser est insupportable et inconcevable ».

Un peu plus tôt dans la journée, Shulz avait précisé sa position concernant la qualification d’Israël comme un Etat d’apartheid: »Je veux que les choses soient claires: je n’utiliserai pas le terme ‘apartheid’ pour décrire les actions israéliennes. Nous avons des divergences concernant l’attitude israélienne et je pense que ce terme ne décrit pas la situation ».

L’opposition allemande a jugé insuffisante la réaction du chancelier, estimant qu’il aurait dû quitter la conférence de presse pour protester contre les propos du chef palestinien.

Les accusation d’Abou Mazen ont suscité de nombreuses réactions. En premier lieu en Israël où le Premier ministre Lapid a vivement condamné ces propos dans un tweet: »Les paroles d’Abou Mazen sur ’50 Shoah’ alors qu’il se trouve sur le territoire allemand ne sont pas seulement un scandale d’un point de vue moral mais aussi une déformation extrêmement grave. Six millions de Juifs dont 1.5 millions d’enfants ont été assassinés pendant la Shoah. L’histoire ne lui pardonnera pas ».

Le directeur de Yad Vashem, Dany Dayan, a lui aussi réagi en exigeant du gouvernement allemand une réaction à la hauteur de l’aspect abject des propos d’Abou Mazen. De toutes parts de la classe politique israélienne, les tweets se sont multipliés pour dire l’aversion ressentie face à ces paroles.

Les Etats-Unis ont aussi tenu à exprimer leur réprobation.

Rappelons qu’Abou Mazen est un négationniste notoire. En 1982, il a présenté sa thèse écrite en URSS qui porte le titre: »Les liens entre le nazisme et le sionisme entre 1933 et 1945 ». Il a par la suite sorti un livre sur le même thème dans lequel il soutient que le mouvement sioniste a collaboré avec les nazis pour exterminer les Juifs d’Europe en échange du transfert des biens appartenant aux Juifs d’Allemagne à Israël. Il a également émis des doutes sur l’existence des chambres à gaz et sur le nombre de Juifs effectivement assassinés pendant la Shoah.