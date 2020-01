Dans le langage châtié et tout en finesse qui lui est coutumier, Abou Mazen a une nouvelle fois grossièrement injurié le président Donald Trump. Lundi, lors d’une séance du comité central du Fatah, le chef terroriste a dit, en parlant du président américain: « Il veut nous imposer quelque chose dont nous ne voulons pas! Trump est un chien fils de chien et un homme violent, mais il ne nous menacera pas! Je ne descendrai pas dans la tombe en ayant trahi le peuple palestinien. J’ai refusé de lui parler et nous refuserons ce plan quelles qu’en soient les conséquences et j’ai ordonné aux forces de sécurité de ne pas réprimer le mouvement de colère qui suivra l’annonce de ce plan ». Selon certaines sources, l’Administration Trump est très en colère contre Abou Mazer qui refuse systématiquement de répondre aux appels du président Trump. Ce dernier aurait même menacé de sanctionner le chef terroriste pour cela.

Lundi, Abou Mazen s’est rendu devant le tombeau de Yasser Arafat et après s’y être isolé seul quelques instants, il en est sorti triste, contrarié et en colère, selon son entourage, disant: « Nous allons vers des jours difficiles et nous devrons subir les conséquences de notre refus de ce plan ». Il a ensuite appelé « la jeunesse à sortir dans les rues » et à « reprendre la « résistance ».

On comprend l’immense frustration du chef terroriste, face au bouleversement total de la cause « palestinienne » qui s’est opéré: après voir donné le ton et avoir été un acteur incontournable durant des dizaines d’années sur le plan international et régional, l’OLP et toutes ses tentacules sont devenus presque inopérants, même face à une partie du monde arabe (France exceptée…). Cette cause factice est au crépuscule de sa vie tout comme l’est celui qui dirige l’AP depuis la mort de Yasser Arafat.

Tentatives d’union face au Plan Trump

Face à ce qui va se dérouler mardi soir depuis la Maison-Blanche, Abou Mazen a décidé de réunir au même moment les instances de l’OLP afin d’envisager la réaction à adopter. Et pour la première fois, il a officiellement invité la direction du Hamas de Judée-Samarie à se rendre à Ramallah pour participer à la séance.

Photo Hadas Parush / Flash 90