Le chef de l’Autorité Palestinienne vient une nouvelle fois de tourner en ridicule ceux qui en Israël et ailleurs le qualifient de « modéré », de « partenaire pour la paix » et qui continuent malgré les évidences à affirmer que le conflit entre Israël et les Arabes « palestiniens » se résume aux territoires libérés durant la guerre des Six jours.

Ce qu’a dit Abou Mazen mérite d’être diffusé à grande échelle. Lors d’une vidéoconférence sur le thème du « narratif sioniste » le chef terroriste a dit : « Israël est un corps étranger que le colonialisme occidental a implanté dans la région afin de la désintégrer et la maintenir en état de faiblesse« . Il a rajouté que le « narratif sioniste falsifie l’Histoire et la vérité » et qu’Israël est un « Etat occupant, pratiquant une séparation raciale ».

Il a remercié les « chercheurs » et « universitaires » qui participaient à cette conférence pour « leurs efforts dans la réfutation du narratif sioniste mensonger ».

Photo Flash 90