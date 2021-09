L’Autorité Palestinienne a réagi au discours du Premier ministre Naftali Benett à l’Onu dans lequel il n’a pas mentionné une seule fois le conflit israélo-palestinien. Depuis Ramallah on dit ne pas avoir eu d’attentes particulières de Naftali Benett concernant une relance du processus de « paix », mais un haut responsable lève le voile sur l’état d’esprit qui règne parmi les dirigeants de l’AP et qui est de gagner du temps : « Toutes les rencontres, discussions et contacts qui ont eu lieu jusqu’à présent (avec des responsables israéliens) ne poursuivent qu’un seul but : préparer le terrain pour le jour où Naftali Benett achèvera son mandat, dans un an et demi, et où Yaïr Lapid deviendra Premier ministre « .

Ce responsable rajoute que l’image est très bien comprise à Ramallah : Naftali Benett n’a aucune volonté d’avancer sur cette question, et quand bien même le voudrait-il, il ne jouit d’aucun soutien populaire pour cela. Mais comme ce gouvernement, contrairement au précédent, comporte des éléments qui sont prêts à discuter et à avancer, nous entretenons avec eux des contacts afin de rétablir la confiance entre les parties »…

Photo Ohad Zwigenberg POOL / Flash 90