Le Président de l’Autorité palestinienne, Abou Mazen, a appelé le Président israélien, Itshak Herzog pour lui présenter ses voeux à l’occasion de Rosh Hashana.

Il avait auparavant appelé le ministre de la Défense, Benny Gantz, afin de lui souhaiter également une bonne année.

Aussi bien Herzog que Gantz ont souligné « la nécessité de maintenir et de promouvoir des relations de bon voisinage entre leurs nations et l’importance d’activités conjointes pour assurer le calme et mettre fin à la violence et aux forces extrémistes », selon le communiqué de la présidence de l’Etat.

Les deux dirigeants ont exprimé leur espoir qu’au cours de l’année à venir, la coopération civile et sécuritaire sera renforcée et que le calme et la sécurité seront rétablis.