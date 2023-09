Le Président de l’Autorité palestinienne, Abou Mazen, a prononcé ce soir (jeudi) son allocution devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Il y a fait allusion aux négociations entre Israël et l’Arabie Saoudite et a déclaré en guise de mise en garde contre Mohamed Ben Salman: “Celui qui pense que la paix peut régner au Moyen-Orient sans que le peuple palestinien ne bénéficie de tous ses droits nationaux légitimes, se trompe lourdement”.

Il a interpellé les membres de l’ONU en réclamant que des sanctions soient imposées à Israël pour non respect des résolutions des Nations Unies: ”A l’heure où je parle, le gouvernement de droite raciste continue à détruire des maisons et des biens, à voler notre argent, à retenir les corps de nos shahidim et à s’enorgueillir de son régime d’apartheid. Pourquoi un tel silence face aux transgressions qu’Israël commet? Pourquoi vous ne lui imposez pas des sanctions face au non-respect de vos décisions, comme cela se produit pour d’autres pays? Et pourquoi accepter qu’Israël soit un pays au-dessus de la loi? Nous allons déposer une plainte devant les autorités internationales contre la poursuite de l’occupation de notre terre et les crimes qui sont commis contre nous. Nous n’oublions pas ce qu’il s’est passé dans l’histoire. J’appelle les Etats qui ne l’ont pas encore fait à reconnaitre l’Etat de Palestine et à lui accorder le statut de membre à part entière au sein de l’ONU. Je vous appelle à prendre des mesures qui dissuaderont Israël”.

Puis il ajoute une phrase pour le moins étonnante: ”Notre peuple défend ses droits par une résistance populaire, par les voies de la paix, c’est notre politique”.

Abou Mazen a poursuivi en parlant de la criminalité dans le secteur arabe israélien et en rejetant l’entière responsabilité sur Israël: ”Israël porte l’entière responsabilité des actes de violence et de la criminalité qui existe dans les villes arabes à l’intérieur d’Israël. Chaque jour il y a un mort et cela déborde jusque dans nos territoires, ce qui constitue un danger pour la sécurité civile dans tous les endroits de notre terre”.

Continuant sur sa lancée, il a également accusé Israël d’être le responsable de l’absence d’élections au sein de l’Autorité palestinienne ”car il empêche la tenue des élections à Jérusalem Est”.

Pour conclure, Abou Mazen a, une fois de plus, revisité l’histoire: ”L’occupation ne durera pas, le peuple palestinien restera sur la terre où il vit depuis des milliers d’années, génération après génération. L’UNESCO l’a souligné récemment par sa décision concernant le site de Jéricho. Notre peuple de partira pas de sa terre. Si quelqu’un doit partir c’est l’occupant, pas nous”.